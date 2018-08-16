المراكز الصحية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

جدة -حماد العبدلي

أوضحت الشؤون الصحية بمحافظة جدة أنها ما زالت تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لأكثر من (٧١٤.٩٤١) حاجاً من مختلف دول العالم وصلوا عبر المنفذ الجوي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والمنفذ البحري لميناء جدة الإسلامي، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة للعام الحالي 1439هـ .

وكشفت الإحصائيات الصادرة أن مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد قامت بتطعيم (٢٠٣.٥٦٤) حاجاً بالعقار الوقائي، وبلغ عدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال (١٨٤.٦٢٢) حاجاً كما رصدت مراجعة أكثر من (٥.٤٩٤) مستفيداً للمراكز الطبية بالمطار، إضافة إلى تحويل (٥٣) حاجاً للمستشفيات الحكومية والخاصة، وبلغت عدد حالات الملاحظة ( ٣٨٨ ) حالة، وحالتي إنعاش قلبي رئوي، كما تم فسح ( ١.٣٦٦ ) طائرة.