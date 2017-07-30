المرحلة 11 لحماية الأجور الثلاثاء

جدة – البلاد

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء ، تطبيق المرحلة الحادية عشرة من برنامج حماية الأجور على المنشآت التي بها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملا.

ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف عام 1434هـ، حيث طبق بمراحله: الأولى على المنشآت التي تضم 3000 عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم 2000 عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم 1000 عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملا فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملا فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملا فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملا فأكثر، و التاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملا فأكثر.

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