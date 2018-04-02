المرداسي: إدارة نهائي كـأس خادم الحرمين.. حلم تحقق

جدة- سليمان الزبيدي

قرر اتحاد كرة القدم تكليف طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة، فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العكبري بإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع فريقي الاتحاد، والفيصلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رشح الطاقم السعودي ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 . من جهته ، قال المرداسي: إدارة نهائي كاس مولاي خادم الحرمين، حلم وتحقق، بعد أن تم اختياري لتحكيم المباراة النهائية ، التي تقرر إقامتها علي ملعب الملك عبد الله الجوهرة المشعة ، وأضاف: الخبر أسعدني كثيرا ، وأقدم شكري لكل المسئولين، وخصوصا معالي رئيس هئية الرياضة تركي آل الشيخ .