العدد 21851 20 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المرداسي يدير لقاء أديلايد الأسترالي وغامبا أوساكا بالآسيوية

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المرداسي يدير لقاء أديلايد الأسترالي وغامبا أوساكا بالآسيوية
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الرياض- البلاد

غادر طاقم تحكيم سعودي أمس إلى مدينة أديلايد الإسترالية، لإدارة لقاء إديلايد الإسترالي، وغامبا أوساكا الياباني، بدور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي.

وذكر الموقع الرسمي للجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن الطاقم يتكون من حكم الساحة فهد المرداسي، ويعاونه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري وحكم رابع خالد الطريس ،والسنغافوري فيزفا ناثان مقيماً.

وتأتي المباراة في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال الآسيوي، وسيقام اللقاء يوم الأربعاء .

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التصنيف: الرياضة

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