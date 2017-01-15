المرزوقي : الأمير أهلاوي

جدة- البلاد

أكد رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، على أن صفقة اللاعب العراقي سعد الأمير لم تفشل، كما نشر في بعض وسائل الإعلام.

وقال المرزوقي: إن صفقة انتقال اللاعب العراقي سعد الأمير تمت بشكل ناجح، ولكن تم تأجيل التوقيع؛ بسبب اشتراط نادي القادسية الحصول على شيك مصدق قبل التوقيع على العقود، وهو ما تعذر إنجازه بسبب الراحة الأسبوعية،

وأن الشيك جاهز على التصديق وإرساله للإدارة القدساوية.مشيراً إلى أنه لا داعي للقلق، وأن سعد الأمير أهلاوي ولا مجال للتراجع عن الصفقة.

يذكر أن النادي الأهلي يضم بين صفوفه لاعبين عربيين من ضمن كتيبة المحترفين، وهما السوري عمر السومة، والمصري محمد عبد الشافي ،ليكون العراقي سعد الأمير هو العربي الثالث.