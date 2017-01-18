المرزوقي : فيتفا باق معنا

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جدة- البلاد

أكد أحمد المرزوقي رئيس الأهلي، أنه لا نية للاستغناء عن اللاعب إيوانيس فيتفا .وقال : إن الأهلي أتم التعاقد مع اللاعب العراقي سعد الأمير في إطار رحلته لدعم الفريق بلاعبين متميزين,

مشيراً إلى أنه لن يتم الاستغناء عن اللاعب فيتفا، وأنه جار المفاوضات معه لتجديد تعاقده مع الفريق. مشيراً إلى تقديم عرض جيد للمحترف اليوناني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى اختتم النادي الأهلي معسكره الذي أقيم بدبي بفوز عريض على مضيفه نادي دبي 4-0. وقد عادت بعثة الفريق أمس إلى جدة.