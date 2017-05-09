المرزوقي يشكر رجال الخفاء.. والباكر يشيد بالاحترافية .. (القطرية) ملكية لثلاث سنوات

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جدة – أحمد إلياس

جددت إدارة النادي الأهلي مساء أمس، عقد رعايتها مع الخطوط الجوية القطرية- الشريك الاستراتيجي للنادي- لثلاث سنوات قادمة، بعد أن ينتهي العقد الحالي الذي وقع في ٢٠١٤م في يونيو القادم. من جانبه، أكد أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي- في مؤتمر صحفي، أقامته الشركة في الدوحة- أن التجديد مع الخطوط الجوية القطرية، أتى بعد النجاحات التي تحققت لكلا الطرفين في فترة الرعاية الأولى؛ ما دعا إلى التجديد لفترة أخرى تحقق المزيد من تطلعات جماهير الملكي، وشكر المرزوقي أعضاء شرف النادي الأمير فهد بن خالد الرئيس الأسبق للنادي، والأمير فيصل بن خالد رئيس الهيئة المالية، وأشاد بدور أيمن عبدالغفار، وسلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلان على المجهودات الكبيرة، لتجديد عقد الرعاية، مثمناً هذا الحرص الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وستستمر لثلاث سنوات أخرى ستكون حافلة بالمنجزات- إن شاء الله.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، عن سعادته بتجديد الرعاية، والشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي، الذي وصفه بالأفضل في المنطقة، وهو السبب الحقيقي في اختيار الخطوط القطرية للأهلي؛ حيث إنه ناد له قيمة كبيرة كاسم وتاريخ، والمنجزات التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية دلالة على ذلك، كما أشاد الباكر باحترافية الفريق المفاوض من النادي الأهلي مع شركتهم.