العدد 21851 20 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المركز السعودي لزراعة الأعضاء يكرم مستشفى الملك خالد

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المركز السعودي لزراعة الأعضاء يكرم مستشفى الملك خالد
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تبــوك ــ سعـــــد الشهـــــراني

كرم المركز السعودي لزراعة الاعضاء الفريق الطبي والاداري بمستشفى الملك خالد بتبوك الذي شارك في اجراء عملية جراحية لنقل أعضاء متوفي دماغيا لمقيم من الجنسية الباكستانية حيث تم نقل الأعضاء لصالح اربعة مرضى كانوا بحاجة الى زراعة كلى وكبد وقلب , وقدم الدكتور حسن الخنا والدكتور زياد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء شهادات الشكر والتقدير الى كلا من مدير مستشفى الملك خالد بتبوك الدكتور عبدالرحمن الطلوحي ومساعد مدير المستشفى فهد العنزي والمدير الطبي الدكتور محمود هزايمة ونائب المدير الطبي الدكتور ياسر ورئيس قسم العناية المركزة الدكتور محمد القسي والدكتور محمد سامر ومدير الخدمة الاجتماعية عليان خضر العطيات ورئيسة التمريض نوضة الجهني والمنسقة الادارية ترفة العمراني وفني تخطيط الدماغ نايف البلوي وفني تخطيط عيد البلوي .

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التصنيف: محليات

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