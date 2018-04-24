المركز الوطني للتقويم الأكاديمي يوقع اتفاقية اعتماد مؤسسي مع الجامعة الإلكترونية

شهدت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم توقيع اتفاقية اعتماد مؤسسي للجامعة واحد فروعها، مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم .

وقام المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي بالتوقيع على الاتفاقية

مع مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، وذلك بحضور وكلاء الجامعة، وعدد من مسؤولي الجامعة والمركز .

وأوضح الدكتور الجبيلي أن الاتفاقية تؤكد حرص المسؤولين في الجامعة على الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي

ودلالة على أن الجامعة الإلكترونية تسير وفق أسس متينة بهدف الوصول إلى تطبيق الجودة

في مختلف الجوانب الإدارية والتعليمية والبحثية والخدمية بما ينعكس على رفع مستوى مخرجاتها .

وأكد أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً او برامجياً يتضمن بناءاً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها

ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة، لتأهيل منسوبي هذه المؤسسات التعليمية إلى إدارة نظام جودة حقيقي يتوج أعمالهم وجهودهم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بمشيئة الله، ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م التي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل .

ومن جهته، قدم مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى، شكره وامتنانه للقائمين

على المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على جهودهم المتميزة مع جامعات المملكة

وعلى هذه الاتفاقية الموقعة مع الجامعة الإلكترونية، مبينًا أنها ستعزز من استراتيجية الجامعة الرامية إلى الوصول بمنهيجية تعليمها إلى العالمية وفق أسس أكاديمية محكمّة،تلبي متطلبات السوق المحلية من التخصصات التي تتوافق مع احتياجات المملكة في رؤيتها 2030، وما تمخض منه من برامج تنموية مثل :برنامج التحول الوطني 2020.