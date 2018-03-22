المركز الوطني للتقويم يوقع اتفاقية اعتماد مؤسسي مع كلية جدة العالمية

وقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم اليوم اعتماد مؤسسي مع كلية جدة العالمية، حيث قام المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الاستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي بالتوقيع على الاتفاقية مع عميد الكلية الدكتور عمرو بن عبدالرحمن طيبة، بحضور عدد من مسؤولي الكلية والمركز.

أوضح الدكتور أحمد الجبيلي في تصريح له أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ايمانًا من المسؤولين في كلية جدة العالمية بأهمية الاعتماد الاكاديمي المؤسسي للكلية، موضحاً أن الطرفين بموجب هذا العقد سيعملان على استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي للكلية.

وأكد أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً او برامجياً يتضمن بناءً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها، ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة، بما يؤهل منسوبي هذه المؤسسات التعليمية إلى إدارة نظام جودة حقيقي يتوج أعمالهم وجهودهم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بمشيئة الله.

وأشار إلى أن الاعتماد الأكاديمي يُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.