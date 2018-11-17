محليات

“المرور” يطلق الدوريات الذكية لرصد المخالفات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      17 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطلقت الإدارة العامة للمرور، الدوريات الذكية في جميع مناطق المملكة، وهي مركبات مجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

وأبانت إدارة المرور أن هذه الدوريات تستخدم طرقاً متنوعة لرصد المخالفات، وهي قادرة على رصد المركبات التي تسير في نفس اتجاه دورية الرصد، والمركبات الأخرى التي تسير في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت أن الدوريات ستقوم بتسجيل المخالفات على السائقين الذين لا يتقيدون بحدود السرعة المسموح بها على الطرق، إذ يتم إرسال رسالة نصية للمخالف تتضمن بيانات المخالفة التي رصدت عليه.

ibrahim

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