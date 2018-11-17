“المرور” يطلق الدوريات الذكية لرصد المخالفات

أطلقت الإدارة العامة للمرور، الدوريات الذكية في جميع مناطق المملكة، وهي مركبات مجهزة بأحدث أدوات الرصد الآلي لضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

وأبانت إدارة المرور أن هذه الدوريات تستخدم طرقاً متنوعة لرصد المخالفات، وهي قادرة على رصد المركبات التي تسير في نفس اتجاه دورية الرصد، والمركبات الأخرى التي تسير في الاتجاه المعاكس.

وأوضحت أن الدوريات ستقوم بتسجيل المخالفات على السائقين الذين لا يتقيدون بحدود السرعة المسموح بها على الطرق، إذ يتم إرسال رسالة نصية للمخالف تتضمن بيانات المخالفة التي رصدت عليه.