المرور ينقل التحقيق الجنائي إلى الادعاء العام

جدة – عادل بابكير

علمت “البلاد” من مصادر خاصة أن الأمن العام وبعد الاطلاع على نظام المرور من قبل لجنة مكلفة بنقل اختصاصات جرائم جنائية الى هيئة التحقيق والادعاء اعتمد على ان تقوم ادارة المرور المختصة بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو المحافظة المختصة فورا عن طريق ” الفاكس ” في عدد من الحالات وهي اذا نتج عن الحادث وفاة أو اصابة بدنية جسيمة .

وتشمل الحالات: وجود تلف كلي أو جزئي في حادث سير متعديا او مفرطا . وفي حالة هروب السائق من موقع الحادث ولم يقم بالمساعدة المطلوبة ، وحصول حوادث سير ينتج عنها وفاة او زوال عضو او تعطيل منفعة او جزء منها او اصابة مدة شفائها تزيد عن ١٥ يوما في الحالات الاتية: اثناء القيادة تحت مسكر او مخدر او مؤثر عقلي ، في أثناء التفحيط ، واثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير ، وفي حالة تجاوز الاشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر .

وبين المصدر بأن إدارة المرور المختصة تقوم فقط في ضوء نظام المرور بإعداد تقرير الحادث وإحالة ملف القضية إلى الفرع أو الدائرة المختصة خلال ٢٤ ساعة متضمنا محضر الحادث ورسم كروكي لموقع الحادث وتحديد مسؤولية الحادث وملابساته ، بالإضافة إلى وجود محضر سماع أقوال كل من المتهم والمجني عليه وشهادة الشهود والتقارير الطبية والفنية اللازمة ، كما يتوجب وجود صور لإثبات الهوية ولرخصة سير المركبة ورقم خاص بالحادث بالاضافة الى بيان فهرسة الأوراق .

وبين المصدر أنه سيتم البدء بتنفيذ القرار اعتبارا من منتصف شوال القادم .

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