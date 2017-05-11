العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المزروعي: الزعيم لم يطلب ضم خربين

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المزروعي: الزعيم لم يطلب ضم خربين
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جدة- البلاد
نفى صالح المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي، ما تردد مؤخراً عن رغبة إدارة نادي الهلال في التعاقد بشكل دائم مع المهاجم عمر خربين. وكان الهلال قد ضم خربين على سبيل الإعارة قادماً من فريق الظفرة، حتى نهاية الموسم الحالي. وأوضح رئيس نادي الظفرة، أن الهلال لم يتواصل معنا، بشأن التجديد لخربين، وهناك بالفعل بعض الأندية السعودية الراغبة في ضم اللاعب، ولكن الأفضلية تبقى للهلال في شراء العقد. وأضاف: وصلتنا عدة عروض من أندية إماراتية أيضاً.

التصنيف: الرياضة

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