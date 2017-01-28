المزمار والعرضة السعودية في الليلة الدولية بماليزيا

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الدمام-حمودالزهراني

كرمت الملحقية العسكرية السعودية في ماليزيا الطلبة السعوديين الذي شاركوا في إنجاح الجناح السعودي خلال حفل الليلة الدولية لكلية الأركان التابعة للقوات المسلحة الماليزية، نظرا للجهود التي قدموها من عروض تراثية وثقافية أصيلة حصلت بها الملحقية العسكرية على المركز الأول متقدمة بذلك على جميع الدول الأخرى المشاركة في الحفل.

وقام بتكريم الطلبة الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن حسين بن عبدالرحمن القميع، في احتفال بهيج في الخيمة المخصصة للزوار بمقر الملحقية العسكرية، حضره كبار الضباط الدارسين في كلية الأركان ومنسوبي الملحقية.

من جهته قال المشرف العام على الأنشطة الثقافية والاجتماعية في الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا الدكتور محمد عماد الشيخ أن 31 دولة شاركت في الحفل، منها دول عربية مثل الإمارات ،لبنان، الأردن، عمان واليمن إلا أن الجناح السعودي كان له مكانة خاصة في هذا المحفل الدولي وقدم الطلبة السعوديون رقصات شعبية تمثلت في المزمار، والعرضة، والخبيتي.