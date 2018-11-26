المسابقات تعدل أماكن ومواعيد مباراتي “الفتح” مع “التعاون” و”الحزم”

الدمام-حمودالزهراني

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة نادي الفتح وفريق التعاون التي كان مقررًا عقدها بالقصيم. ووفقًا للتعميم، فإن أعمال الصيانة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تسببت في نقل مباراة الدور الأول بين الفريقين، والمقرر إقامتها في الجمعة 30 / 11 /2018 بمدينة بريدة بالقصيم

حيث قررت لجنة المسابقات إقامة المباراة في موعدها، ونقلها لاستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في تمام الساعة الـ 5:25 م، فيما يتم لاحقًا تزويد الفريقين بموعد ومكان إقامة المباراة في الدور الثاني.

وفي خطاب إلحاقي، قررت لجنة المسابقات تعديل موعد إقامة مباراة الدور الأول بين فريقي الفتح و الحزم والمقرر إقامتها يوم الجمعة 7 / 12 / 2018 م، حيث ستقام المباراة يوم السبت 8 / 12 / 2018م في تمام الساعة الـ 5:30 م على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ميدانياً، واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباتهم اليومية اليوم على ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء؛ استعدادا لمواجهة التعاون للجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء، بقيادة المدير الفني السيد فتحي الجبال، حيث طبق من خلالها اللاعبون تمارين لياقية متنوعة وعمد الجهاز الفني إلى تكثيف الجوانب اللياقية بتطبيق مران القوة واختبار الجهد.

فيما استمرت التدريبات في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي ركزت على اللعب على الأطراف وبناء الهجمة السريعة والتسديد المباشر على المرمى، قبل أن يخضع اللاعبين إلى تطبيق تدريبات فنية عبر عدّة محطات، ومسافات مختلفة.

واختتمت التدريبات بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أقيمت من خلالها مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب.