المسافر راعيا رسميا للأهلي وبطاقة دي سوزا وصلت

جدة ـ بدر النهدي

تأكيدا لما سبق وأن انفردت به ” البلاد ” في عدد سابق أعلنت إدارة النادي الأهلي أمس عن توقيعها عقد رعاية مع شركة المسافر لتكون راعيا رسميا للنادي لموسم رياضي واحد.

من جهة أخرى وصلت أمس البطاقة الدولية للاعب البرازيلي دي سوزا وباتت مشاركته أمام التعاون دوريا السبت المقبل بيد مدرب الفريق غويدي. من جانبه ألقى التونسي حاتم جمعة، طبيب الفريق الكروي بالنادي ، محاضرة تثقيفية عن المنشطات وقائمة المواد المحظورة رياضيا على اللاعبين مساء (الأربعاء).

وشهدت المحاضرة، حضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق، في قاعة المحاضرات بإدارة كرة القدم بمقر النادي.

وسلط جمعة الضوء على كافة التعديلات التي طرأت على تعاطي المنشطات والمواد المحظور استخدامها من قبل الرياضيين، وفقا لما أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

فيما أكد موسى المحياني المدير التنفيذي للأهلي، أن تلك المحاضرة جاءت في إطار توجيه مستمر للاعبين من كافة النواحي، قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2018-2019.

وشدد المحياني على حرص إدارة كرة القدم بالنادي، على إقامة ورش ومحاضرات متخصصة حول المنشطات، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة عليها.