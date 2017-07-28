المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 38 شركة

جدة ــ البلاد

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة امس “الخميس” عن ارتفاع ملكيتهم في 38 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 3.1 مليون سهم بقيمة 61 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 44 شركة اخرى وتم بيع 744 الف سهم بقيمة 22 مليون ريال ، ليسجلو صافي شراء 39 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للاسهم).

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة تهامة الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة وارتفعت ملكيتهم 0.23% لتصبح 1.96%،بعد ان كانت 1.73% ، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 17.25 الف سهم بقيمة 699 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة ملاذ للتأمين الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة وتراجعت ملكيتهم 0.25% لتصبح 6.84%،بعد ان كانت 7.09% ، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 30 الف سهم بقيمة 745 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).