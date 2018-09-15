المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 39 شركة

الرياض ــ البلاد

أظهر تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة أمس الأول ارتفاع ملكيتهم في 39 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، إذ تم شراء 929 ألف سهم بقيمة سوقية تبلغ 36 مليون ريال،

فيما تراجعت ملكيتهم في 32 شركة أخرى عن طريق بيع 2.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 78 مليون ريال ليسجلوا صافي بيع 42 مليون ريال.

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة وفا للتأمين من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بـ 0.24% لتصبح 11.93%، بعد أن كانت 11.69% ، عن طريق شراء 24 ألف سهم بقيمة سوقية 272 الف ريال

وتصدرت شركة وقت اللياقة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب وتراجعت ملكيتهم 0.12% لتصبح 3.51%، بعد أن كانت 3.63% في الجلسة السابقة، وتم بيع نحو 63 ألف سهم بقيمة سوقية 3.2 مليون ريال.