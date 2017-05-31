المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 48 شركة

جدة ــ البلاد

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة امس عن ارتفاع ملكيتهم في 48 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء 2.3 مليون سهم بقيمة 92 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 40 شركة اخرى عن طريق بيع 1.8 مليون سهم بقيمة 24 مليون ريال ، ليسجلو صافي شراء 68مليون ريال.

ووفقا للتقرير فقد تصدرت شركة سلامة للتامين الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة وزادت ملكيتهم 0.12% لتصبح 5.27%، بعد ان كانت5.15%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 30 الف سهم بقيمة 468.6 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة الوطنية للتأمين الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب التقرير، وتراجعت ملكيتهم 0.09% لتصبح 10.77%، بعد ان كانت10.86%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 18 الف سهم بقيمة 471.8 الف ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

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