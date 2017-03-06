المستثمرون الأجانب يرفعون ملكيتهم في 53 شركة

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الرياض ــ البلاد

كشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة امس “الأحد” ارتفاع ملكيتهم في 53 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن طريق شراء نحو 4 ملايين سهم بقيمة 105.3 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 45 شركة أخرى وتم بيع 1.8 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون ريال ، ليسجلوا صافي شراء 64.7 مليون ريال، وذلك بعد تسجيل صافي بيع على مدار الجلسات الـ 5 السابقة على التوالي. ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة أكسا التعاونية للتأمين الشركات من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية الجلسة السابقة وزادت ملكيتهم 0.72% لتصبح 20.08%، بعد ان كانت 19.36% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 324 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال (بحسب سعر الاغلاق).

وتصدرت مجموعة الحكير الشركات من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بنهاية جلسة الخميس وتراجعت ملكيتهم 1.12% لتصبح 3.03% بعد ان كانت 4.15% في الجلسة السابقة عن طريق بيع 616 الف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال (بحسب سعر الاغلاق) يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى اخر جلسات الاسبوع على ارتفاع 50 نقطة، وبنسبة 0.7%، مقارنة بالجلسة السابقة ليستعيد مستوى الـ 7000 نقطة واغلق عند 7016.7 نقطة.