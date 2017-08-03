المستشار البسامي قنصلاً فخرياً لأوكرانيا بجدة

جدة – البلاد

وافق معالي وزير الخارجيه الاستاذ عادل بن أحمد الجبير على تعيين المستشار المهندس عبدالله بن محمد البسامي قنصلاً فخرياً لجمهورية أوكرانيا بمدينه جدة ..وقد شكر المستشار البسامي ثقة معالي وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية اوكرانيا. وذكر بان من أولى اهتماماته إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني لتسهيل وتنسيق التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري.

وأكد البسامي بان كافه الجهود تتضافر لتنفيذ الرؤية الطموحة لمملكتنا الغالية ٢٠٣٠ … ومنها تكثيف الاستثمارات والتبادل التجاري .

ويذكر بأن المستشار البسامي من الشخصيات الفاعله في مجال الاعمال ..ويرأس مجلس ادارة مجموعة البسامي الدولية ..وعضو في مجالس عدداً من الإدارات والجمعيات المجتمعية بجدة .