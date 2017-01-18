المستشار باهويني يفتتح بطولة الصداقة في نسختها الثانية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

بحضور القناصل ورؤساء الجاليات للدولة المشاركة، ورجال الأعمال، وبمشاركة أكثر من 150 إعلاميا وصحفيا ومصورا، افتتح المستشار صالح بن سالم باهويني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، الرئيس الفخري والراعي الرسمي للبطولة، وبمشاركة لاعب المنتخب السعودي السابق الكابتن محمد السويد، بطولة الصداقة الدولية للجاليات المقيمة بالعاصمة المقدسة في نسختها ( 2 ) – نيجيريا ( 2017 ) م، حيث كان في استقباله رؤساء التحرير والإعلاميون.

بدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، ثم كلمة ترحيبية بالضيف الكبيروالحضور، بعدها استمع الجميع إلى نبذة مختصرة عن الدولة المنظمة للبطولة لهذا العام ( نيجيريا 2017 م )، وشارك 3 من أشبال دولة نيجيريا بأوبريت تحت شعار ( وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه) نال استحسان الجميع، بعدها شارك مدير البطولة الدكتور زيابي بكلمة شرح فيها البطولة وتنظيمها وكيانها، والمشاركين فيها، واستمع الجميع إلى بعض الأناشيد المتنوعة من الجالية المنظمة،

كما شارك في نهاية حفل الافتتاح المستشار صالح بن سالم مسلم باهويني بكلمة، فقال: إنه فخور بهذه اللحمة من قبل الجاليات المقيمة بالمملكة عامة ، ومن يسكنون العاصمة المقدسة خاصة ، وهذا الوئام والحب والتناغم بين الجاليات والعمل سويا تحت منظومة متكاملة واحدة؛ مما أدى إلى تسمية هذه البطولة بـ (بطولة الصداقة)، وشكر الأشبال المشاركين في فقرة ( وطن لانحميه لانستحق العيش فيه)، كما شكر الله- سبحانه وتعالى- أن منّ على هذه الدولة بقيادة حكيمة ورشيدة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،على ما يقدمونه من رعاية واهتمام بكل من يسكن ويقيم على ثرى الوطن المعطاء.