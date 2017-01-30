المستشار محمد الديني : لا يحق للشباب المطالبة بتدخل جهات من خارج اتحاد القدم .. والمرزوقي ورط ناديه

شارك عبر واتساب

جدة ـ البلاد

كشف المحامي والمستشار القانوني محمد الديني أن مطالبات نادي الشباب في شكواه ضد الأهلي بتدخل جهات من خارج اتحاد القدم غير صحيحة؛ حيث إن قضية اللاعب محمد العويس شأن رياضي بحت، ومن يفصل فيها هو اتحاد القدم، مستدركا أن من يحق له الاستعانة بجهات خارجية من خارج اتحاد القدم هما: لجنة فض

المنازعات،ومركز التحكيم الرياضي ،متى ما رأيا الحاجة لذلك، وقال الديني تعليقا على ما سرب عن سيارة العويس: إنه يعد انتهاكا لخصوصية وبإمكان اللاعب رفع قضية ضد من فعل ذلك؛ لأن ذلك شأن خاص باللاعب، ولايحق لأحد الاطلاع عليه دون علمه.

وعن رأيه في ظهور مسؤول الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي في برنامج “كورة: قال :حاول إدانة نفسه، لكنه أدان ناديه، وهذا من القرائن الممكن الرجوع لها .

واختتم الديني حديثه بقوله: إن نادي الشباب يسعى لإبطال العقد الموقع بينه وبين النادي الأهلي لإثبات أن النادي الأهلي قد فاوض اللاعب خلال الفترة المحمية، دون علمه وموافقته، وهذا ماتنفيه الأدلة والقرائن،

مؤكدا أن من الواجب على إدارة الأهلي الطعن على قرار لجنة الاحتراف بإلغاء الاتفاقية، لاسيما بعد القرائن التي ظهرت بعد تأكيد مسؤول الاحتراف بنادي الشباب على علم الإدارة الشبابية بالمفاوضات، وإرسال رئيس النادي لرقم الحساب، واستلام المبلغ.