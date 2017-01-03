المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع يزور الغرفة التجارية بنجران

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع اليوم.

الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محيميد بن صالح آل شرمة وأعضاء الغرفة والأمين العام وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

وأوضح آل شرمة:-

أنه تم خلال اللقاء مناقشة دور وزارة الإسكان في إيجاد الحلول المناسبة لحل مشاكل الإسكان.

ومناقشة بعض العوائق والمشكلات التي تواجه قطاع العقار بالمنطقة.

ودور رجال الأعمال والقطاع الخاص في التعاون مع القطاع الحكومي لتنمية ودعم قطاع الإسكان من خلال الشراكة مع الوزارة.

التي يمكن لها أن تقدم التسهيلات والدعم الكامل لكل من أراد العمل على التطوير العقاري أو بناء وحدات سكنية خاضعة للاشتراطات والضوابط التي أقرتها الوزارة.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة التجارية بنجران.

يتم من خلالها دعوة رجال الأعمال والمواطنين لعرض جميع تحديثات الوزارة ومبادراتها.

وفي نهاية اللقاء تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر درعاً تذكارياً من رئيس غرفة نجران .