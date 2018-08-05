المستقبل كالمهرب وحجم المخدرات لا يقتضي تخفيف العقوبة

جدة – البلاد

نوهت وزارة العدل إلى أن مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي استخلصتها المحكمة العليا من نحو 20 ألف حكم قضائي صدرت على مدى 47 عاما تضمنت عدداً من القرارات التي تعنى بمواجهة قضايا مروجي المخدرات ومن في حكمهم وتعكس تلك المبادئ خلاصة تطور الاجتهاد القضائي الذي يبرز معالم العدالة في المملكة بما فيه حماية للحقوق وصيانتها.

وقالت الوزارة على موقعها في تويتر إن ترويج المخدرات يصدق على الإهداء والبيع والمبادلة وكل ما يؤدي إلى انتشار هذه المواد الخطرة كما أن قلة المادة المروجة لا تقتضي التخفيف في العقوبة إذا تكرر الترويج للمخدرات.

وبينت أن مُستقبل المخدرات مثل المهرب وقد يكون أخطر منه وأن عدم وجود سوابق للمهرب لا يمنع قتله تعزيراً، إذا ثبت التهريب في حقه ثبوتا قطعياً

وإذا اندفع موجب القتل عن المروج أو المهرب فلا بد من عقوبة زاجرة تناسب الجرم وتقطع دابر الفساد، وإذا استغلت النساء أنوثتهن في جلب الفساد كما في تهريب المخدرات وجب الأخذ بجانب الحزم ولا يلتفت إلى دعوى المهرب عدم معرفته وعلمه بما هربه لأنها دعوى يكذبها الواقع والحس.