المستودع الخيري بالمدينة..خدمات متنوعة لضيوف الرحمن

المدينة المنورة- واس

تقدم جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة أفضل الخدمات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج هذا العام 1439هـ ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اللذان يحرصان كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وأمان .

وأكد الأمين العام للجمعية الشيخ عبدالله بن سالم الحجوري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية حرص جمعية المستودع الخيري بالمدينة في تقديم أفضل وأجل الخدمات لضيوف الرحمن منها برامج هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج ووجبات غذائية للحجاج المتوقع توزيعها مليون وجبة وعدد سقيا حاج المتوقع مليون ونصف عبوة وذلك من خلال المواقع المستهدفة للتوزيع في مداخل المدينة ومخارجها ومشاريع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وفي ساحات المسجد النبوي الشريف وخيمة الضيافة في محطة ساسكو طريق الهجرة ومدينة حجاج البر في خيبر وفي مسجد قباء ،

بالإضافة إلى مشاريع الحج والعمرة الأضاحي وحج فريضة الإسلام والعمرة الأسبوعية والأوقاف (14 وقفاً) والمساجد (بناء – ترميم – تكييف – برادات – فرش) والسقيا (خزانات ماء – برادات ماء داخلية وخارجية – محطات تحلية وصيانتها – كراتين مياه للحجاج) وكفالة غذائية وكسوة العيد (كسوة عيد – هدية أم اليتيم – هدية الأطفال – هدية مريض يوم العيد) والمدرسة (حقيبة مدرسية – كسوة طالب – مصروف شهري مدرسي – المريول المدرسي) وتفريج كربة (علاج مريض – رعاية طالب علم – فاتورة كهرباء – إيجار منزل – حليب الأطفال) والسلة الغذائية (سلة غذائية صغيرة – سلة غذائية كبيرة – سلة الخصار والفواكه) واللحوم (حاشي – أغنام – كرتون دجاج) .

وسلط الحجوري على مشروع ( هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين ) الذي يقدم من خلاله العاملون بالمستودع الوجبات المجانية لضيوف الرحمن المتجهين لمكة المكرمة والمشاعر لأداء فريضة الحج على منافذ المدينة البرية وكيلو تسعة على طريق الهجرة بهدف إبراز أن هذا البلد بلد مضياف يهتم بأمر المسلمين ويعمل على تقوية أواصر المحبة والألفة بينهم وحسن إستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين والزوار عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك والمساعدة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والـزوار المتضررين من الحوادث أو المنقطعين على الطرقات وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة والعمل على كسر حاجز اللغة لدى الفئة المستفيدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم .

كما يوفر المستودع الخيري مترجمين ملازمين والمساهمة في تكوين صورة حسنة لدى الحجاج والمعتمرين والزوار عن الخدمات المقدمة لهم وعن مقدميها وتوظيف وسائل الإعلام والتقنية الحديثة بإيصال أهداف الجمعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة والعمل على إيجاد قنوات مناسبة لتوظيف تبرعات ومشاركات أهل الخير الموجهة للحجاج والمعتمرين والزوار والإطعام الخيري لهم وكل ما يمت للسقاية والرفادة بصلة وإظهار الطاقات الخيرة من الشباب من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية بتوظيفهم في هذا المشروع وأنهم قادرون على العطاء وإدارة الأعمال بكفاءة عالية .

و أفاد أن الوجبات الغذائية التي تهدى لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكون من حليب وعصير وكراوسان وتمر وماء إضافة إلى ركن مخصص للقهوة والشاي توزع على مراكز إستقبال الحجاج عند القدوم وبعض أماكن الحجاج وعند المغادرة في مراكز التفويج البالغ عددها أكثر من مليون وجبة وذلك على فترتين صباحية ومسائية ،

بينما يبلغ عدد الكادر الوظيفي الذي يعمل في المشروع أكثر من 250 فرداً منهم 130 فرداً للتعبئة و 115 موظفاً للتوزيع بالإضافة إلى 15 من الموظفين الإداريين والإشرافيين حيث يقوم موظفو التوزيع بتوزيع الوجبات على الحجاج والزائرين بكل ود وسرور والبشر يعلو محياهم والإبتسامة لا تفارق وجوههم وتتم عملية التوزيع بموقع المشروع في طريق الهجرة السريع الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة التي تتم عملية التوزيع وفق آلية دقيقة تتمثل في إستلام الوجبات الجاهزة من قبل مسئول التوزيع وتنقل هذه الوجبات إلى نقاط التوزيع بسيارات خاصة واعتماد محطتي القدوم والمغادرة لتوزيع الوجبات .

كما أن موظفي التوزيع يعملون على ثلاث فترات متصلة وذلك حتى تستمر عملية التوزيع طوال اليوم ، كما يتم أيضاً تقسيم أفراد كل فترة إلى عدة مجموعات بحسب العدد المتواجد وذلك لتغطية المسارات الخمسة التي يتم تفويج الحافلات عليها عن طريق مراقب التفويج الذي يقوم بعملية توزيع الحافلات على جميع المسارات وذلك لتنظيم عملية التوزيع ولمشاركة جميع أفراد المجموعات في العمل .

يشار إلى أن جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة مؤسسة خيرية غير ربحية تغطي بفروعها الأربعة عشر خدمة 25.865 أسرة في نطاق جغرافي على مساحة تقدر بـ 151.990 كيلو متراً مربعاً هي المساحة الجغرافية لمنطقة المدينة المنورة حيث تنبثق أنشطتها وفعالياتها من رؤيتها المتمثلة في تأهيل (6%) ورعاية (6%) وحضانة ستة مشاريع خيرية والمتلخصة في (6×6) ورسالتها رعاية وتأهيل الأسر وحضانة الأعمال الخيرية .

وأبدى مجموعة من الحجاج ارتياحهم للخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام ، مشيدين بالخدمات والرعاية والعناية التي لمسوها من القائمين على أعمال الحج في هذه البلاد الذي يدخل البهجة والسرور على النفوس مما يثلج الصدر، منوهين بالخدمات والتسهيلات كافة التي وجدوها منذ وصولهم عبر المطار أو المنافذ الأخرى وكذلك السكن والمشاعر والتنقلات من جهة إلى أخرى وسط سياج أمني يبعث الأمن والأمان مما يؤكد حقيقة استشعار جميع العاملين بخدمات الحجاج في هذه البلاد الحبيبة والطيبة بشرف خدمة الحاج ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد ومليكها وشعبها من كل مكروه .