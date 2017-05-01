المسجلون بحساب المواطن يترقبون الدفعة الأولى

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جدة ــ البلاد

يترقب الكثيرون ممن أكملوا بياناتهم في برنامج حساب المواطن أمر المقام السامي، والذي سيترتب عليه الإعلان رسميا عن موعد بدء صرف أولي الدفعات.

وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج قد اكدت انها سترفع السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي خلال الأسبوع الجاري، حيث اكد المسؤولون عن البرنامج خلال الأشهر الماضية اكثر من مرة في عدة مناسبات الالتزام بالرفع بالسياسات قبل الأول من شهر مايو الذي يوافق اليوم الاثنين.

وتشمل السياسات التي سيتم رفعها، الكشف عن إحصائيات المستحقين، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وطرق حساب الدخل، وغيرها من السياسات وتفاصيل البرنامج.

يذكر أن مجموع المسجلين في البرنامج زاد على 12 مليون مواطن، وعدد الأسر يزيد على 3.5 مليون أسرة. ووفقاً للبرنامج هناك نحو 227 ألف من المسجلين سيطلب منهم توفير بعض المستندات.