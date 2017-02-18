المسرح المدرسي..حضور لافت في الجنادرية

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الجنادرية – البلاد

نال المسرح المدرسي بقطاعي (البنين والبنات) الذي تقيمه وزارة التعليم ضمن فعالياتها المنفذة بجناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31), نصيباً وافراً من اهتمام زوار الجناح، وحظي بتفاعلهم طيلة أيام المهرجان الماضية.

وعرضت على خشبتي مسرحي الوزارة (المفتوح) للبنين و(المغلق) للبنات المسرحيات الفائزة في مسابقة المسرح المدرسي على مستوى المملكة, التي نظمتها الوزارة تفعيلاً للمسرح المدرسي وعنايةً بالطلاب والطالبات ذوي المواهب التمثيلية والإنشادية، وتقاسمت إدارات تعليم(الطائف، وجازان، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، والرياض) إحياء العروض التي تنوعت بين مسرحيات ولوحات إنشادية وعروض مسرحية لفلكلور كل منطقة ومواد وثائقية وتثقيفية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة الدكتور عبدالحميد المسعود، أن الوزارة تقيم على المسرح المدرسي تصفيات على مستوى المناطق ثم على مستوى المملكة، قبل ترشيح أفضل خمسة عروض للمشاركة في الجنادرية، مشيراً إلى أن تعليم الرياض شارك في الثلاثة أيام الأولى في هذه الدورة من المهرجان، ثم تعليم الأحساء، وتليها مشاركات منطقة جازان.