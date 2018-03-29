«المسعف الكفيف» فى جدة

جدة ــ واس

نفذت هيئة الهلال الأحمر بجدة، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة، دورة تدريبية، بعنوان “المسعف الكفيف”. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن الدورة تهدف إلى إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التنسيق مع إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر للترتيب مع عدد من المدارس المعنية بهذه الفئة الفاعلة.

وأشار إلى أن الدورة، التي قدمها كل من الأخصائي سعد حامد محمد الحجيلي، والمدرب عايض موسى الشمراني، ركزت على دراسة تشريح الجسم البشري من خلال التعرف على أعضاء الجسد كمدخل أساسي لاتباع خطوات كيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ وفق سلسلة من الإجراءات التي يجب على مقدم المساعدة اتباعها، بدءًا بالاتصال على غرفة عمليات الهلال الأحمر لطلب الدعم، وكيفية الشروع في التعامل مع الحدث من قبل الكفيف قبل وصول مقدمي الخدمات الإسعافية وفق الحالة ومسبباتها، وذلك كعمل إجرائي سريع يسهم في تفادي المضاعفات وإنقاذ كثير من الأرواح.