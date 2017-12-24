المشاركات الدولية تثري معرض جدة للكتاب

جدة- البلاد

أبرزت وكالة وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة “الكتاب حضارة” ، وذلك عبر مشاركات عدة دول من قارات مختلفة ، منها الصين الشعبية ، وبما تميزت به من عروض أبهرت زوار المعرض كالأكروبات، والتراث غير المادي، والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى اليابان ومشاركاتها التى تمثلت في ورشة عمل الخط الياباني. وعكست وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية، مشاركات الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، وساهمت بعدة فعاليات منها، المعرض الفني الذي يعكس الحضارة الإسلامية في أوروبا، وأفلام الأطفال، إلى جانب العروض الموسيقية. وتواصلت المشاركات من جمهورية تركمانستان، والتى تمثلت في المعرض الفني الذي يعكس الحضارة الإسلامية، ومن قارة أمريكا محاضرة عن الفن التشكيلي، وعلم المملكة العربية السعودية المصنوع بطريقة مبتكرة وخامات متعددة.