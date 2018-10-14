المشاركون في مسابقة القرآن الدولية يغادرون المملكة

مكة المكرمة- البلاد

بدأ المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أمس في مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وقبل ذلك زاروا المسجد النبوي وقضوا عدة أيام شاركوا خلالها بفعاليات المسابقة ، وسط خدمات متكاملة ونوعية قدمتها اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسهمت في تنفيذ البرنامج المعد لهم بكل يسر وسهولة واطمئنان؛ حيث غادر 95 متسابقاً من 68 دولة حول العالم.

وكان في وداع الضيوف لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في مكة المكرمة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة المكلف عبدالرحمن بن محمد العطاالله، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن تكتمل مغادرة بقية ضيوف المسابقة إلى بلادهم غدا الأحد، بحسب جدول الرحلات المعد لسفرهم.

وابتهل المشاركون في المسابقة ومرافقوهم إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء على دعمه المستمر لحملة القرآن الكريم التي وصفوها بغير المستغرب منه ــ أيده الله ــ الذي دأب على محبة القرآن وإكرام أهله .

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم للمدينة المنورة من كرم ضيافة وحسن رفادة، وخدمات متميزة، مبدين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم المشرف العام على المسابقة معالي الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجميع من أسهم في ترتيب المسابقة الدولية القرآنية في نسختها الأربعين، مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدموه من خدمات وتسهيلات.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أعدت برنامجاً متنوعاً للمشاركين بالمسابقة والبالغ عددهم 115 متسابقاً ينتمون لـ 82 دولة حول العالم، تضمنت دورات تدريبة في فنون التحكيم للمسابقات القرآنية،ولقاءات ومسابقات ثقافبة متنوعة، إضافة إلى زيارات للمعالم التاريخية بالمدينة المنورة .