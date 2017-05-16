المشرف العام على فرع العمل بمكة للبلاد : خطة استراتيجية للتوافق مع التحول الوطني ورؤية 2030

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

اعرب مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن القحطاني عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على الثقة التي اولاها اياه للاشراف على فرع الوزارة بالمنطقة اضافة الى عمله مستشارا لمعاليه سائلا الله ان يكون عند حسن الظن به ومؤكدا انه سيبذل قصارى جهده في مجال الاعمال والمسؤوليات المناطة به تحت التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.

وحول ابرز خطواته لتطوير اعمال فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة قال في تصريح خاص للبلاد هناك خطة استراتيجية يجري العمل عليها الان لتطوير الاعمال في الفرع تتواءم مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ومع خطط وتوجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية لتطوير اعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة وسوف يعلن قريبا عن خطة استراتيجية عمل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تتضمن اعادة هيكلة الاعمال والانشطة.