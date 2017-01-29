المشروعات الخيرية لجمعية الإحسان الطبية تحظى باهتمام زوار مهرجان جازان

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يشهد معرض جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمهرجان جازان الشتوي التاسع إقبالا من زوار المهرجان .

حيث تقدم لهم الفرق المتخصصة فحوصات لقياسات ضغط الدم وسكر الدم والطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، واستشارات طبية مجانية.

بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تعريفية وتوعوية عن عدد من الأمراض الشائعة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والأنيميا المنجلية وغيرها .

وحظي الركن التعريفي بأبرز المشروعات الخيرية التي نفذتها الجمعية اهتمام زوار المعرض.

حيث عُرضت من خلاله العديد من المشروعات التي تنوعت خلال العام الماضي , لتشمل مشروع سفير لنقل المرضى واستفاد منه 288 ألف مستفيد .

ومشروع شفاء لعلاج المرضى الذي قدم الخدمات العلاجية لنحو 5028 مريضاً ، ومشروع سند لتأمين الأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين واستفاد منه 2448 مستفيداً.

إضافة إلى مشروع الاستشاري الزائر للخدمات الاستشارية العلاجية والتوجيهية وانتفع منه 3925 شخصاً.

ومشروع العيادات المتنقلة العامة واستفاد منه 12555 مريضاً .

ومشروعات الرعاية المنزلية الذي تم من خلاله تنفيذ 2328 زيارةً ، والعديد من المشروعات الطبية الخيرية .

ويبرز ركن الفن التشكيلي الذي يقدمه مجموعة من الفنانين والفنانات..

ويضم لوحات فنية يتم بيعها ليعود ريعها لدعم المرضى الذين ترعاهم الجمعية .

إلى جانب برامج وفعاليات متنوعة للرجال والنساء والمرسم الحر للأطفال .

وتقدم عيادة الأسنان المتنقلة خدمات الكشف على الأسنان ومعالجة أمراض الفم ونشر التوعية بأهمية العناية بالأسنان لزوار معرض جمعية الإحسان الطبية الخيرية .