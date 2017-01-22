المصمم الرياضي وائل الطويرقي .. بوتقة إبداع لا تنضب

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في فن التصاميم الحديثة ومواكبة التكنلوجيا الفوتوجرافية نجد الكثير ممن قام بمواكبة هذا الفن الجميل ، ولكن قليلا ما نجد من يعمل به على أسس مبنية على الابتكار غير المقلد، ليكون عمله مميزًا وفريدًا من نوعه .

وائل الطويرقي ذلك الاسم الذي يتردد في الوسط الرياضي بين محبي وعشاق القلعة الخضراء ، يساهم هذا الشاب الطموح بعمل التصاميم الأكثر من رائعة من خلال الدقة، وجودة العمل؛ بالتركيز على زوايا إنتاجه اللامحدود .

يعتبر هذا الشاب الطموح يتميز كمصمم للجرافيك ومخرج للفيديوهات بشكل احترافي وإبداعي، وبجودة عالية HD . يعتمد الشاب وائل على التواصل مع الرياضيين من خلال فن الاتصالات البصرية، فهو يطوع أفكاره من خلال هذا الفن، ليتوصل إلى ربط الصور بالرسالة دون الحاجة للغات .

فهو مؤهل لذلك من خلال الناحية الفنية والإبداعية، فالتصميم يحتاج مثل هذه الشخصية لقوته الفنية العميقة، وخياله العالي الذي يمكنه من إيصال فكرته بصورة تبهر الجميع .