محليات

المطرفي يبحث مع عساس تفعيل منظومة السلامة

By albilad_adminaccess_timeمنذ 7 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – احمد الاحمدي
عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اجتماعا مع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكرى عساس بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي تم من خلاله مناقشة موضوعات السلامة وجوانب التعاون لتفعيل منظومتها والحماية المدنية بشأن تحليل المخاطر الطبيعية والتطوع والتوعية بثقافة السلامة والوقاية من المخاطر.
واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون البناء علميا وتطبيقيا وتم الخروج بعدد من التوصيات أهمها تشكيل فرق عمل مشتركة.

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