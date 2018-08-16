المطرفي يفتتح مركز التوعية الوقائية بالحرم المكي

مكة المكرمة- البلاد

افتتح قائد قوات الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني اللواء سالم المطرفي أمس، مركز التوعية الوقائية بالحرم المكي الشريف الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بعنوان “سلامة” لنشر التوعية والوقاية لدى حجاج بيت الله الحرام أو العاملين في خدمة الحجاج بشكل عام، من خلال وسائل الإعلام التقليدي أو الحديث, بحضور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من الجهات الرسمية والخاصة .

وأوضح اللواء المطرفي أن المديرية العامة للدفاع المدني تواصل مهامها ومسؤولياتها في موسم الحج المبارك، مؤكدا أن هذه المهام تتضمن إقامة المعارض التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، لإيصال رسالة وثقافة السلامة لعموم الحجاج وذلك بعدة لغات وبمختلف الوسائط التي من شأنها رفع ثقافة السلامة، وتبصيرهم بأهم الممارسات الصحيحة التي تبعدهم عن كل ما قد يؤثر على سلامتهم من الحوادث.

من جهته أكد المشرف على مركز التوعية الوقائية العقيد دكتور سعد القحطاني, أن المعرض التوعوي جاء استجابة لتوجيهات معالي مدير عام الدفاع المدني، ويحتوي المعرض على عدة أقسام للشركات والجهات المشاركة سواء كانت شركة جبل عمر، أو مجموعة بن لادن السعودية، وقوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى عدد من الفرق التطوعية.