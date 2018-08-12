المطوفة أمل مسكي لـ (البلاد ): أكثر من عشرة آلاف مطوفة في موسم الحج

جدة – فاطمة آل عمرو

كشفت المطوفة في مؤسسة حجاج جنوب آسيا وفي حجاج الدول العربية أمل مسكي ، أن عدد المطوفات لخدمة حجاج بيت الله وصل إلى أكثر من عشرة آلاف مطوفة في جميع المؤسسات، مطالبة أن توضع ادارة طوافة نسائية تديرها مطوفات خبيرات.

وقالت : نستقبل الحجاج بماء زمزم، ونسعد برؤيتهم، ومنذ القدم لم تكن هنالك شركات للتغذية، فكانت والدتي تقوم بإعداد الوجبات للحجاج، إذ كان المطوف يستعين بعائلته بهدف ضيافة واستقبال الحجاج بمساعدة الخادمات والصبيان”.

وأوضحت مسكي أن استعدادات موسم الحج كثيرة منها تقديم الهدايا للحجاج من سجاد للصلاة، وادوات مفيدة للحجاج واستقبال الحجات بالورود والحلويات وسقيا زمزم، كما تشمل العملية التنظيمية جميع أمور الحجاج منذ ساعة وصولهم، إلى مغادرتهم إلى أوطانهم ،

مضيفة بأن الخدمات المقدمة من دولتنا الحبيبة ومشاريع توسعة الحرم وجسر الجمرات وترتيب جميع الامور المتعلقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، شاهدة على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادتها الرشيدة – حفظها الله – في أداء هذا الشرف العظيم في العناية التامة والدائمة والرعاية الفائقة لأقدس المقدسات وبضيوف الرحمن، وفي هذا السياق تأتي الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة لحجاج بيت الله الحرام وهي كثيرة ومتطورة ، وتُعتبر من الحلقات الأساسية المباشرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم ، ومنها خطط مكاتب الخدمة الميدانية المكونة من رئيس مكتب ونائب الرئيس والاعضاء مشرفين على استقبال الحجيج وسكنهم وتصعيدهم إلى منى وعرفات ومزدلفة وهناك أجهزة بالردارات لكل هذة الامور.

وتضيف: المطوف يقوم بالتنسيق ويخدم الحجاج مع كم من العاملين والعاملات في سبيل توفير سبل الراحة للحجاج من ضيافة وسكن واستلام الجوازات وطواف القدوم حول الكعبة المشرفة تحت اشراف المطوفين، ثم الاشراف على نقل الحجاج لزيارة المدينة المنورة، ورجوعهم سالمين بعون الله واكمال مناسكهم بنقلهم في احسن وسائل النقل إلى منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم الاشراف في منى على جسر الجمرات والتنسيق ولله الحمد في جميع الامور الى رجوع الحجاج لبلادهم سالمين، فمؤسسات الطوافة ولله الحمد قامت بوضع رئيس للإشراف على جسر الجمرات بوضع مركز مراقبة لتفويج الحجاج مجموعة بعد مجموعة لجسر الجمرات ووضعت شاشات للمراقبة”.

وعن الصعوبات التي تواجهها المطوفة في عملها تقول مسكي ،إن مهنة الطوافة متوارثة من الاجداد للأبناء، أما التحديات فهي بسيطة حيث لايزال بعض المطوفين يعارضون نزول المطوفات في الميدان لخدمة حاجات بيت الله الحرام تجنبا للمشقة، رغم وجود اقبال كبير منهن للعمل في موسم الحج وتوفر برامج تدريبية تؤهلهم لمزاولة المهنة ، ونتمنى أن توضع ادارة طوافة نسائية تديرها مطوفات خبيرات.