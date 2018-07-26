المظلة المكيفة لتلطيف حرارة الأجواء

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أطلقت وزارة الصحة برنامج الاستثمار الخيري لتوزيع مظلة مكة المكيفة على حجاج بيت الله الحرام ، وذلك تماشياً مع شعارها المجتمعي «مكة مسؤلية الجميع.. والمشاركة المجتمعية هدفنا».

وأبانت صحة مكة المكرمة أن المظلة مصممة لتلطيف الجو بتخفيض درجات الحرارة مستخدمة تكنولوجيا تبريد الهواء برذاذ الماء، وهي الأنسب والأفضل في هذه الأجواء شديدة الحرارة، من أجل حج صحي وآمن.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه المبادرة هي واحدة من المبادرات والأعمال التي تقدمها وزارة الصحة على الدوام من أجل ترسيخ القيم والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وزيادة الوعي لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والتعاون في خدمة المجتمع.، وخصوصا حجاج وزوار بيت الله الحرام.

وأبانت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة محاسن حسن شعيب أن هذه المبادرة (حج ونجا) تعتبر من مبادرات المشاركة المجتمعية بصحة مكة والتي تهدف الى توجيه موارد المجتمع وقدراته لمواجهة التحديات ذات الأولوية وحل مشكلات المجتمع بطرق أكثر مرونة وسرعة وابتكار.