المعارضة الإيرانية تدعو أوروبا لتعطيل برنامج طهران النووي

باريس ــ أسامة مهدي

دعت المعارضة الايرانية الحكومات الأوروبية إلى العمل على طرد النظام الايراني من المنطقة، وتعطيل برنامجه الصاروخي، وقطع أياديه من النظام المصرفي العالمي.

وأكدت زعيمة المعارضة رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رجوي على أن الوضع المتأزم للنظام الإيراني ناجم عن المقاومة التاريخية للشعب الإيراني الذي رفض دوما هذا النظام، فقد ولّى زمن إمكانية بقاء هذا النظام مع استمرار الانتفاضة الشعبية حتى النصر النهائي.

وتساءلت خلال احتفال المعارضة الايرانية بـ”النوروز” في العاصمة الألبانية تيرانا أمس “الثلاثاء ” قائلة: إن الشعب الإيراني الذي يستطيع أن تكون له دولة على أساس الحرية والديمقراطية ومجتمع قائم على أساس المساواة والعدالة، لماذا يجب عليه أن يتحمل نظاما متطرفاً وبائدا يعادي الشعب؟

وأضافت: إنها خطوة إيجابية حين قامت الحكومات الأوروبية ولو بتأخير لسنوات إلى إدراك خطورة ممارسات النظام في إثارة الحروب في المنطقة وبرنامجه الصاروخي.

وشددت على أن الخطوات الأطول المطلوبة منها الآن، هي طرد النظام من المنطقة وتعطيل برنامجه للصواريخ وتخصيب اليورانيوم، وقطع أيدي الملالي من النظام المصرفي العالمي.

وشددت على أن المواجهة القطعية مع هذا النظام تستدعي اتخاذ موقف حاسم إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية والاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام والاعتراف بالبديل الديمقراطي لهذا النظام، فإن ما يريده الشعب الإيراني هو: عمل فوري، وتغيير فوري، والإطاحة الفورية، والحرية العاجلة، والخبز والتوظيف والسكن وإلغاء عاجل لكل إجبارات الحكومة.

بدوره أكد عمدة نيويورك السابق ومستشار الرئيس الأمريكي في مجال الأمن الالكتروني رودي جولياني، دعم بلاده لمقاومة الشعب الإيراني لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال خلال مخاطبته الاحتفال: “سيشهد العام المقبل تحولات كبيرة فيما يتعلق بإيران، فنظام آيات الله الفاسد يعيش على حافة السقوط. إن سياسة الإدارة الأميركية وخلافا للإدارة السابقة التي كانت تحاول استرضاء الملالي قائمة حاليا على تحميل حكام إيران المسؤولية عن جرائمه داخل وخارج إيران، وكذلك قائمة على دعم مطلب الشعب الإيراني المشروع لتغيير النظام وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان”.