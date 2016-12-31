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أصدرت الفصائل السورية المعارضة – التي التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا – بياناً اتهمت فيه النظام السوري بالاستمرار في انتهاكاته وخروقاته لوقف النار واقتحامه مناطق تسيطر عليها المعارضة

ولوح بيان فصائل سوريا طبقاً لـ”العربية” بالتخلي عن الهدنة وقال ان إستمرار النظام في خروقاته وقصفه

ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق – الذي وقع الخميس- لاغياً”

وحذرت الفصائل من مجزرة يحضر لها النظام وميليشيات حزب الله في وادي بردى.

كما شددت على رفضها لأي استثناء داخل اتفاق الهدنة، معتبرة وجود الاستثناءات إخلالاً بما تم الاتفاق عليه.

إلى ذلك، لفت البيان إلى أن الفصائل وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار حقناً للدماء

وأضاف “وقد ورد في الاتفاقية أن النظام سيوقع على بنود مطابقة، لنفاجأ في ما بعد بتصريحات متتالية لمسؤولين روس تقدم تفسيراً متناقضاً للاتفاق “.