المعاهد الصناعية الثانوية بسجون مكة المكرمة تستوعب 1118 متدربًا

كشفت إحصائية للمعاهد الصناعية الثانوية للتدريب في سجون منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي جدة، والطائف عن أعداد الطاقة الاستيعابية للمتدربين، التي تصل إلى 1118 متدربًا من نزلاء سجون المنطقة خلال العام التدريبي.

وفي تفصيلٍ لتلك الإحصائية لكل فصل تدريبي خلال العام الجاري، بلغ المتدربين في إصلاحية جدة 255 متدربًا، وفي مكة المكرمة 154 متدربًا، و300 متدرب بإصلاحية الطائف، مُفيداً أن 654 متدربًا نزيلا تم تدريبهم خلال العام الحالي.

ودعا مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه مختلف هيئات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب المفرج عنهم المؤهلين بالدورات المهنية والفنية في سوق العمل.

والاستفادة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باحتساب العامل المفرج عنه باثنين في نسبة السعودة.

مشيراً إلى أن المؤسسة أولت الاهتمام بالتدريب في السجون إنفاذا لقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمن الموافقة على إسناد التدريب في السجون إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, حيث قامت المؤسسة حينها باستلام مواقع التدريب القائمة وعملت على تطويرها وتحسين البيئة التدريبية لها لتكون معاهد تدريب مهنية أسوة بالمعاهد الصناعية الثانوية خارج السجن.

ونوه كدسه بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية حيال استمرار مثل هذا التوجه الذي يُعد حلاً مستقبلياً يسهم في استقرار النزيل، مشدداً إلى تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته في العملية الإصلاحية للنزيل بهدف إعادة دمج النزيل اجتماعيا واقتصاديا بعد أن تم تأهيله مهنياً من خلال الرعاية اللاحقة عبر السعي إلى تغيير نظرة المجتمع تجاهه.