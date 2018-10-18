المعاوي يتوج ببرونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين

البلاد- وكالات

انتزع لاعب منتخبنا الوطني السعودي لألعاب القوى، العداء محمد المعاوي الميدالية البرونزية لسباق 400م حواجز، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب “بوينس آيريس2018” بالأرجنتين. وجاء تحقيق المعاوي للبرونزية، بعد أن حل ثالثاً في نهائي السباق بزمن 53:05 ثانية خلف الياباني الذي فاز بالذهبية والصربي الذي نال الفضية. وبهذه الميدالية ارتفع رصيد المملكة من الميداليات إلى برونزتين عقب تحقيق لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، الرباع علي العثمان لبرونزية وزن 85كجم.

من جهته، عبر العداء محمد المعاوي عن سعادته بالفوز بالميدالية البرونزية مضيفاً أنها ستعطيه الحافز للإبداع في المنافسات المقبلة، خاصة أنها تأتي في حدث كبير وهو دورة الألعاب الأولمبية للشباب. وقدم المعاوي شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله- ولمعالي رئيس اللجنة الأولمبية، تركي آل الشيخ على دعمه لكافة رياضيي المملكة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز أقل مايقدم لهذا الوطن المعطاء.