المعرض الدولي للبناء والإنشاء (بيلدكس) ينطلق في الظهران

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الدمام-حمودالزهراني

تستعد شركة معارض الظهران الدولية لتنظيم المعرض السعودي الدولي 19 للبناء والإنشاء “بيلدكس” خلال الفترة 6-9 مارس 2017، بمركز الشركة على طريق الدمام الخبر الساحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية – الظهران إكسبو- محمد بن حمد الحسيني، أن المعرض يشهد مشاركات كبيرة لاهم التجارب في قطاع البناء والإنشاء للمقاولين ومطوري العقارات وأصحاب المشاريع خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، كما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد.

وقال الحسيني :إن المعرض يهدف الى إلقاء الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، والذي يؤدي إلى دفع عجلة النمو بالإضافة إلى إبراز الدور الفاعل والتطور الذي يشهده قطاع البناء والإنشاء في المملكة.كما يهدف إلى إبراز الدور الفعال في توسيع نطاق أعمال المقاولين وأصحاب المشاريع ومصادر التزود بكل احتياجات مشاريعهم، وذلك من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية المحتملة لمنتجاتهم، وذلك من خلال اللقاء مع كبرى الشركات الوطنية والعربية والأجنبية العاملة في مجال صناعة وتجارة وتوزيع منتجات البناء والعقارات، مما يضمن الوصول المباشر للشركات الرئيسية المساهمة في صناعة البناء والإنشاء في السعودية.

وذكر الحسيني أن المعرض شهد مشاركات محلية ودولية 60% محلية و 40% دولية أبرزها : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا والصين والهند وتركيا ودولة الإمارات المتحدة و مملكة البحرين وقطر؛ حيث قدم الإنجازات فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء من تصنيع واستيراد وتصدير وشراء، إضافة الى آخر تطورات صناعة المعدات الثقيلة والتي تقدم الخدمة النوعية للسوق السعودي بشكل كبير، وأحدث ما وصلت إليه المواد المستخدمة في التصميم الداخلي وديكورات المنازل والمباني، حيث وفرت المعارض مساحة داخلية تبلغ 7200 متر مربع و 3000 متر مربع مساحة خارجية لعرض منتجاتهم.