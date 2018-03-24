المعرض السعودي للمأكولات والضيافة يختتم فعالياته بجدة

اختتم معرض المأكولات والفنادق والضيافة السعودي بجدة أمس، فعالياته وسط إقبال كبير من الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى الزوار المهتمين بشؤون المأكولات ومستلزماتها من معدات ومكائن وما مايتعلق بقطاع الضيافة والفنادق ، بمشاركة نخبة من الطهاة المحليين.

وعبّر الرئيس التنفيذى لشركة الحارثى للمعارض هادى الحارث ، عن سعادته بالنجاح الذي حققته فعاليات المعرض لهذا العام،

بعدما أصبح على خارطة أهم الفعاليات التي تستضيفها مدينة جدة

مؤكداً استمرار العمل سعياً لأن يكون المعرض الأكبر والأفضل من نوعه، الذي يقدم التنوع والإبداع في خيارات المأكولات والضيافة.

وقد تنوع زوار المعرض الذي استمر لمدة 4 أيام ما بين مستهلكين ورجال أعمال استطاعوا التعرف على شركات إقليمية

وعالمية وعقد صفقات، كما مكنهم المعرض من الاطلاع على الجديد من الشركات وخاصة الشركات الاثيوبية والمغربية والتركية والصينية.

كما استقطب المعرض أجنحة مخصصة لعدد من البلدان، مثل: الصين ، وإثيوبيا ، والمغرب ، وتركيا

فضلًا عن ممثلين من مصر، والهند ، وماليزيا ، وجنوب إفريقيا ، ، وتونس ، والإمارات العربية المتحدة، والعراق ، والولايات المتحدة الأمريكية.