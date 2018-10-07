المعهد الدولي للدراسات الإيرانية يشارك في قمة المراكز الفكرية

تونس- واس

شارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في قمة المراكز الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 «MENA THINK TANK» الذي استضافه مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالتعاون مع برنامج مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني بجامعة بنسلفينيا الأمريكية في تونس من 3 – 5 أكتوبر، بحضور أكثر من 40 مركز دراسات من مناطق مختلفة في العالم، للتركيز على تفعيل دور سياسات تلك المراكز في مواجهة التحديَّات السياسية والاجتماعية المعاصرة.

وتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها أولًا، “كلمة رؤساء المراكز الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ناقش خلالها مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لمراكز فكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القضايا السياسية التي تواجهها المنطقة، واستعرضوا التحديات التي واجهتها المراكز الفكرية .

ثانيًا، “مستقبل المراكز الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسياسات المقترحة”.

وركز المحور الثالث “خارطة الطريق الجديدة للتكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط”، على أسباب التغيرات التي أدت إلى اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع النظام السياسي والاقتصادي العالمي والآثار المترتبة على الجهود القائمة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وناقش المحور الرابع ” نموذج الأعمال الجديد الخاص بالمراكز الفكرية”، أهمية تكيّف المراكز الفكرية مع بيئة العمل والسياسات المتغيرة، إذ هدفت هذه الجلسة إلى توفير خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات، وكيف من الممكن أن تصل المراكز الفكرية إلى أهدافها عن طريق التواصل الفعّال ونشر نتائج البحوث إلى أصحاب المصلحة والجماهير.

كما بحث المحور الخامس ” الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية للهجرة الجماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وتناول المحور السادس “التحالفات المتغيرة والصراعات والهجرة الجماعية المستمرة في المنطقة التي أثّرت على التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” فيما بحث المحور السابع” جودة ونزاهة واستقلالية المراكز الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.