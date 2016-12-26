المعيوف : الديربي صعب ونسعى للنهائي

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قال اللاعب عبدالله المعيوف حارس فريق الهلال: هدفنا اليوم هو الفوز ولا غيره ونفكر في هذه المباراة مثل ما نفكر عادة في المباريات الماضية، وسننافس شقيقنا النصر بالعزيمة والثقة الكبيرة الموجودة لدى لاعبي الفريق، سنعود لنغمة الانتصارات اليوم، بإذن الله وسنبذل كل ما نملك من إمكانيات؛ من أجل الفوز اليوم، “

وأضاف المعيوف: المواجهة الليلة بالتأكيد صعبة على الفريقين رغم معرفتهما التامة ببعض، وأعتقد أن لها حسابات أخرى ولا تخضع لشيء، ولكن الفريق الذي سيكون في كامل تركيزه ويملك الروح القتالية في الملعب سيكون أقرب للفوز، وأعتقد أن المباراة ستشهد اليوم تنافسا وقوة فنية في الملعب بين الفريقين .