المعيوف : سأكون حاضرًا ذهنيًا وفنيًا

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شدد حارس نادي الهلال عبدالله المعيوف، على صعوبة مواجهة اليوم أمام الأهليفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال: إن الفريق الأهلاوي، يمتلك لاعبين مميزين، على مستوى جميع الخطوط، بما فيهم خانة الهجوم، وفي المقابل فريقه الهلال لديه نجوم مميزون، استطاعوا تحقيق لقب دوري جميل، والظهور بشكل مغاير،

وهم حريصون كل الحرص لتحقيق مزيد من الألقاب، والبطولات المحلية، وأضاف: يجب على لاعبي فريقه احترام المنافس، والتركيز داخل الملعب، وتقديم كل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر، طوال فترات اللقاء؛ ليتحقق الهدف المنشود، متمنيا أن يساهم في تفوق فريقه؛ من خلال الحضور الذهني، والمحافظة على شباكه نظيفة.