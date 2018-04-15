المغامس يؤكد اعتماد الترجمة السعودية عربيًا

جدة- البلاد

اعتبر د. أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعلي العتيبي الشريك في برايس وترهاوس كوبرز ضيفا لقاء طاولة الحوار الأكاديمي، الذي عقد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أن التحول للمعايير الدولية كان نتاجا للظروف الاقتصادية، والسياسة، التي جعلت الهيئة تبادر لذلك.

وقال المغامس: “نجحنا خلال 4 سنوات في تحقيق التحول، رغم أن الخطة كانت مبنية على 5 سنوات، وهذه القفزة ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود والدعم الحكومي الكبير”.

ولفت إلى أن الهيئة اليوم تشارك في خمس لجان دولية، من خلال وضع الخطط واللوائح الخاصة بها، وهذا اعتراف ضمني بتميز المحاسبين السعوديين، واستطرد: “معايير الزكاة غير موجودة في المعايير الدولية، وهي فرصة لأن تطبق في العالم الإسلامي، من خلال ما نقدمه من خلال عملنا على الصعيد الدولي”.

وكشف بأن فريق التدريب والتعليم نجح في ترجمة (42) حقيبة تدريبية أعدت في الاتحاد الاوروبي للتدريب في روسيا، وقال:” وهي من أفضل المراجع المحاسبية وأكثرها تطورا ومحاكاة للواقع العالمي”.

وأضاف: “قمنا قمنا بترجمة 5 كتب، ولدينا الان كتابان في هذا العام، وباتت الترجمة السعودية الوحيدة المعتمدة في العالم العربي من خلال المعايير الدولية”.

ونفى المغامس أن تكون مسودة مزاولة الرخصة للمحاسبين قد استثنت شرط السعودة، وذكر: “هذا الموضوع فهم بشكل خاطئ، وقرار السعودة سيكون في صدر اللائحة وشرط أساسي للحصول على الرخصة”.

وختم حديثه عن المكاتب والشركات بأن هناك من بادر لتطبيق المعايير الدولية بعد اجادتها، وهناك من يبدأ