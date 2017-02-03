المغربي: انتبه لحالك النمر جالك

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جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد حمدان المغربي، أن مواجهة اليوم أمام الأهلي ستكون في غاية الأهمية، كونها ترسم مشوار الفريق في المنافسة على لقب الدوري، وفي حالة فوز الاتحاد على الغريم التقليدي ستصبح النقاط الثلاث دعامة قوية للفريق على مستوى الترتيب في سلم جدول جميل، كون الفريقان يتنافسان على وصافة الدوري، كما أن الفوز في مباريات الديربي يمنح دعما نفسيا ومعنويا قويا لدى الإدارة واللاعبين والجماهير والجهازين الفني والإداري.

وأضاف: إن هناك أهازيج جديدة ستقدمها الرابطة على الطريقة الأوروبية، وسيتم الإفصاح عن كلماتها بعد التنسيق مع رئيس الرابطة العندليب صالح القرني، ومن المتوقع أن يتم عمل البروفات في الملعب عقب صلاة المغرب، كما ذكر المغربي أن مواجهات الاتحاد والأهلي دائما ما تحتاج إلى أهازيج قصيرة، مثل الشيلات الجماعية، بخلاف الأغاني الطربية لدعم اللاعبين، ومن تلك الشيلات، أهزوجة” انتبه لحالك النمر جالك بالإضافة إلى ولع الملعب الإتي يلعب، وكذلك العب يالإتي والله معاك العب يالإتي واحنا وراكم وأيضا أهزوجة ياكلك الشهيرة ، وأهزوجة للملعب جينا نشجع نادينا التي قدمتها مجموعة النمور الذهبية.