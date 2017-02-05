المغربي: جمهورك الروح وسيقف معك في السراء والضراء

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جدة- عبدالعزيز عركوك

قال نائب رئيس رابطة مشجعي الاتحاد حمدان المغربي: إنه حزين على خسارة فريقه أمام الأهلي، ولكن هذا حال الكرة، وعليهم جميعا كجماهير نسيانها؛ لأن التفكير بها لن يقودهم إلى أي حل إيجابي؛ ولذا وجب الوقوف إلى جانب اللاعبين ودعمهم ومساندتهم لإعادة روح الاتحاد من جديد، والعودة إلى دائرة الانتصارات، خلال المواجهة القادمة أمام التعاون يوم السبت القادم .

وأضاف المغربي بأن الفريق لم يفقد أمل المنافسة على لقب الدوري ،

واختتم المغربي حديثه بأن الجميع يتغنى بالجمهور الاتحادي، والروح العالية التي يدعم بها اللاعبين. الأمر الذي جعل المحبين والناقدين والشعراء والمحايدين يتفقون حول الدور الكبير للمدرج الأصفر، الذي يستطيع انتشال الفريق من أصعب الظروف والتاريخ خير شاهد على ذلك،

ولعل الاحتفالية الأخيرة بمناسبة مرور 90 عاما على مرور الاتحاد التي تركت الجميع، واحتفلت بالجماهير التي هي روح الاتحاد الحقيقية كانت بمثابة الإنصاف لأهمية الجماهير الاتحادية، التي تستطيع إعادة فريقها مرة أخرى في حالة تواجدها بكثافة في المدرج ،ودعمها غير المحدود للفريق.